Minder interesse voor Hasselt Kermis dan verwacht: tot 50 procent minder omzet

Er is dit jaar veel minder volk op Hasselt Kermis dan andere jaren. Omwille van corona werd de kermis ingedeeld in vijf zones. In iedere zone is er een maximum van 400 bezoekers, inclusief kinderen. “We mogen gewoon niet meer mensen ontvangen,” zegt de uitbater van een lunapark. “Het ligt niet aan de mensen, die zijn er. Maar door de strengere maatregelen worden niet meer dan 400 mensen per zone toegelaten.”

Er was eerder ook een reserveringssysteem voorzien, maar dat werd al na één dag afgevoerd. Het bleek overbodig omdat er van de 6.000 reservaties, een op de drie niet kwam opdagen. Daardoor leek het op de druktemeter op de website alsof de kermis volzet was, terwijl er in werkelijkheid nog veel plaats was. Het reserveringssysteem is daarom vervangen door een één-in-één-uit-principe. Dat in de 5 zones wel maar een maximum aantal bezoekers is toegelaten, dat wordt wel behouden, om zo de veiligheid voor de bezoekers te garanderen.