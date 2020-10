Modezaak "Couture Jeurissen" in Hasselt houdt er na 80 jaar mee op

De zaakvoerders kennen hun vaste cliënteel zo goed dat ze hen ook in het achterhoofd houden als ze hun nieuwe collectie uitzoeken. "Soms denken we: dit is echt iets voor die of die persoon", gaat Christophe verder. "Deze mantel hier is bijvoorbeeld echt iets voor mevrouw Schakamp." "Zij is vandaag nog niet hier geweest," vult dochter Marie-Lynn aan, "want het is vandaag haar verjaardag. Morgen wil ze wel heel graag komen. Hopelijk zien we haar dan dus. De kans is heel groot dat ze die mantel hier dan zal meenemen."