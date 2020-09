Nee, Yves Leterme helpt je niet om miljonair te worden met bitcoins

Leterme zat deze week al samen met zijn advocaat. "We bekijken of ik klacht kan indienen. Maar het is natuurlijk niet simpel om te achterhalen van waaruit de oplichters opereren." Daarnaast heeft Leterme ook niet al te veel vertrouwen in het onderzoek. "Cybercriminaliteit is niet het meest succesvolle domein van interventie van justitie. Ik zal klacht indienen, maar zal nog moeten zien wat er van komt."



Eerder werden ook al andere bekende Vlamingen misbruikt als gezicht voor bitcoinoplichters. Onder meer Gert Verhulst, Bart Peeters en Philippe Geubels worden valselijk gelinkt aan dit soort praktijken. "Ik krijg bijna dagelijks mails van mensen die me om uitleg vragen of vertellen dat ze zijn opgelicht. Ik weet niet wie mijn foto misbruikt. Ik heb een klacht ingediend, maar sta ook machteloos" reageerde Geubels eerder al.

Wat als je slachtoffer bent?

Ben je ingegaan op dit soort beleggingsfraude? Dan is het volgens de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) niet eenvoudig om je geld terug te krijgen. De instelling heeft zwarte lijsten met namen van vennootschappen die bekendstaan omwille van deze praktijken.

Het is een bekende tactiek van oplichters om hun slachtoffers onder druk te zetten om een aankoop of transactie te doen. Laat je er niet door doen en blijf zo rustig mogelijk.

Als slachtoffers van online fraude kun je een klacht indienen bij de FSMA, de politie of de website 'te mooi om waar te zijn'.