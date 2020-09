Odette Storms uit Genk is helemaal klaar voor storm Odette: "Ik kan ook heel rustig zijn"

"Ik vind het niet slecht dat ik de naam van een storm draag," zegt Odette Storms, "want ik hou wel van mijn naam." Toch is er een klein verschil, want de achternaam van de dame in kwestie wordt achteraan mét een S geschreven.

Of ze zelf even stormachtig is? "Soms zit er wel wat kracht achter," gaat Odette verder, "maar ik kan ook heel rustig zijn." Odette kreeg er tijdens het middagprogramma van Radio 2 Limburg nog een serenade van weerman Eric bovenop, want nu zondag is ze jarig.