Viroloog Steven Van Gucht: "Blijf handvatten van winkelkarretjes en ook klinken ontsmetten"

“We weten steeds meer over de manier waarop het virus zich verspreidt en één ding is heel duidelijk: de belangrijkste weg is via dicht en direct contact tussen personen, waarbij we elkaar besmetten via die fameuze druppels die we uitstoten bij het praten, roepen en zingen", zei Van Gucht.

"Mogelijk kan het virus zich ook verspreiden via fijnere druppeltjes - de zogenaamde aërosolen - die wat langer in de lucht kunnen zweven en wat grotere afstanden kunnen afleggen, vooral in een kleine, gesloten omgeving waar we met veel mensen verblijven en met een slechte ventilatie.”

