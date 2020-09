Zo zal het nieuwe casino in Middelkerke eruitzien: "Zeezicht blijft bewaard voor alle omwonenden"

In het casino komt ook een hotel met 60 kamers van 4 verdiepingen hoog. De naam "De bolder" verwijst naar de vorm van het gebouw: een bolder is een meerpaal. Belangrijke troef was het zeezicht dat voor de omwonenden altijd gegarandeerd blijft.

De zeedijk wordt verlegd richting zee, het Epernayplein wordt uitgebreid met duin en groenvakken met helmgras en zandhaver. Bovenop het duinlandschap met het nieuwe casino, een evenementenzaal, foyer en restaurant komt een hotelgebouw met opvallende, houten voile.



