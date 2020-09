In de Verenigde Staten brengen na president Donald Trump, oud-president Bill Clinton en andere hoogwaardigheidsbekleders ook gewone Amerikanen een laatste groet aan opperrechter Ruth Bader Ginsburg. Onze reporter Björn Soenens is in Washington waar haar lichaam ligt opgebaard en vroeg mensen op straat naar hun gevoelens bij haar overlijden. Bekijk hierboven zijn reportage.