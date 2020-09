Oom 12-jarige Ilias mag naar huis met enkelband, parket kan wel nog in beroep gaan

De verdwijning van Ilias veroorzaakte veel onrust en massale zoekacties. Het gerecht onderzoekt of de oom de jongen ontvoerd heeft. De onderzoeksrechter heeft opdracht gegeven tot een psychiatrisch onderzoek van de man.

De jongen werd zondag in goede gezondheid teruggevonden in Steenkerke in de provincie Henegouwen in de aanwezigheid van zijn oom (26). Beiden waren met de fiets onderweg naar een natuurpark in Frankrijk, waar ze wilden kamperen. De oom had tegen de familie gezegd dat hij op vakantie ging, maar had met geen woord gerept over zijn neefje die met hem mee zou gaan.