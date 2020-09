Patrick Dewael (Open VLD) over regeringsvorming: “Heeft zolang geduurd omdat twee grootste partijen elkaar naar het leven staan”

Dewael herhaalde zijn pleidooi voor een federale kieskring, “een van de oplossingen” om ellenlange regeringsvormingen in de toekomst te voorkomen. Want met politici die alleen oog hebben voor de eigen regio en dan moeten samenkomen om een federale regering te vormen, lukt het volgens hem duidelijk niet meer. Gevraagd of die federale kieskring ter tafel ligt bij de formatiegesprekken, antwoordde Dewael negatief: “Neen, want je hebt daar een grondwetsherziening voor nodig.”