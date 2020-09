Vanaf 1 oktober moet je in de file verplicht een "reddingsstrook" vrijlaten: hoe moet dat? En wat mag wel en niet?

De praktijk in sommige andere Europese landen, waar de reddingsstrook al langer bestaat, toont aan dat hulpdiensten zo soms sneller op de plek van een ongeval aankomen en dus levens kunnen redden.

In Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije is het al een tijd wettelijk verplicht om bij file aan de kant te gaan staan. In Slovenië is het aangeraden. Ook in Zwitserland is dat zo, maar in dat land wordt het ook verplicht vanaf 1 januari 2021. Vanaf 1 oktober sluit ons land zich bij dat rijtje aan.