Nog paar dagen om gratis treinritten aan te vragen: Problemen bij aanvraag? Hier moet je op letten

De aanvraag via www.hello-belgium.be gaat bij veel Belgen zonder problemen, maar hier en daar loopt het fout. "De inspecteur" heeft de meest voorkomende problemen voorgelegd aan Dimitri Temmerman van de NMBS.

Luisteraar Marleen Missine: We krijgen telkens de foutmelding “geboortedatum komt niet overeen met registratienummer”. Ik belde het nummer waarbij je geholpen kon worden, maar daar krijg ik enkel een bandje dat zegt hoe je alles moet invullen."

"Wie moeilijkheden ondervindt om de Hello Belgium Railpass online aan te vragen kan 7 dagen op 7 terecht op het telefoonnummer 02-300 15 15. Daar zal je inderdaad eerst een bandje horen dat je nog eens uitlegt hoe je de pass online kan aanvragen, nadien krijg je een keuzemenu te horen en kom je terecht bij één van onze medewerkers.



Maar het is heel druk geweest dus we vragen geduld als je niet meteen iemand aan de lijn krijgt. Wie het trouwens moeilijk heeft om de aanvraag online te doen, kan ook terecht op ons telefoonnummer."

Temmerman wijst erop dat het belangrijk is het rijksregisternummer in te vullen zonder streepjes en punten, want dat zorgt voor problemen.

Ann de Backer heeft haar aanvraag gedaan op 5 september. Zij heeft haar railpass gekregen, haar man nog altijd niet. “In onze vriendenkring, een 5-tal koppels, is het telkens maar 1 persoon die de railpass heeft aangekregen. Toch straf”

Dimitri Temmerman: "In dat geval raden we toch aan om telefonisch contact met ons op te nemen, zodat we ook na kunnen gaan wat er is misgelopen. Belangrijkste is dat je vóór 30 september de pass hebt aangevraagd. Heb je 10 dagen na je aanvraag nog niks ontvangen, bel ons dan even op ons telefoonnummer 02-300 15 15.

Annelies haar dochter wordt in december 12 jaar. Moet zij die railpass nu ook aanvragen? Want voorlopig kan ze nog gratis met de trein rijden.

"Als je kind voor eind maart 12 jaar wordt, moet je de railpass aanvragen. Kinderen onder de 12 jaar mogen inderdaad gratis op onze treinen, maar in het geval van Annelies haar dochter stopt dat dus in december. De dochter van Annelies zal na december deze railpass nodig hebben om gebruik te kunnen maken van de gratis ritten."

Heel veel mensen hebben de Hello-Belgium Railpass al gekregen. Dat zijn twaalf gratis ritten, twee per maand, vanaf 5 oktober. Betty Geerinck vraagt zich af hoe het precies werkt. "Mag je de twee ritten op één dag gebruiken, dus heen en terug?"

"We willen uiteraard voorkomen dat het te druk wordt op onze treinen op een bepaald moment, en daarom hebben we de 12 ritten gespreid over 6 maanden. Je zal dat ook zo zien op je railpass. Maar je mag wel twee ritten op één dag gebruiken, heen en terug dus.

Je mag trouwens ook reizen met een tussenstop, binnen je kortste reisweg. Dus als je van Leuven naar Gent treint, mag je een tussenstop doen in Brussel om even naar de Grote Markt te gaan kijken. De railpass is trouwens strikt persoonlijk, je mag je familieleden niet laten reizen met jouw railpass. "Bij controles op de trein zal je altijd jouw railpass en jouw identiteitskaart moeten tonen aan de conducteur."

Vreest de NMBS niet dat het door die Hello Belgium Railpass te druk gaat worden op de treinen, bijvoorbeeld in het weekend richting kust?

Dimitri Temmerman: "We waren verrast door het initiatief van de regering om gratis passen te geven aan iedere burger, want het mag inderdaad niet te druk worden op de treinen. Sowieso mag de pas niet worden gebruikt tijdens de spits, in de week pas na 9 uur, juist voor die drukte. En we raden mensen aan om in het weekend via onze app te kijken of de trein niet té vol zit en anders een latere trein te nemen of een andere bestemming te kiezen."

Alle info staat ook nog eens duidelijk uitgelegd op www.hello-belgium.be.