Brusselse clubs RWDM en Union spelen voor het eerst in 35 jaar weer tegen elkaar

Voor supporters van de Brusselse ploegen is het lang wachten geweest op de derby. "Ze spelen nu allebei in 1B en destijds speelden ze allebei in tweede klasse. Het zijn ploegen met een rijk verleden die beiden enkele moeilijke jaren gekend hebben. Maar ze zijn nu opnieuw populair met weer veel supporters", weet Deswert. "In zo'n derby in tweede klasse gaat het vaak om de gezelligheid náást het voetbal, maar in dit geval zal de rivaliteit wel iets groter zijn, want Union wil naar 1A. In 1985 won RWDM thuis met 6-1 en met 0-1 op verplaatsing. Benieuwd hoe het morgen zal aflopen."

RWDM - Union, zaterdag 26 september, 20u45