Seks(ting)opvoeding, laat ons erover praten

Sexting helpt jongeren in hun zoektocht naar hun seksuele identiteit, het is een onderdeel van hun leefwereld. Dus moeten we er wel degelijk én zeker ook in de klas (en in de aula) aan de slag mee durven gaan. De 21e – eeuwse leerkracht moet meer zijn dan een ‘opleider’, hij of zij is ook een vertrouwenspersoon en moet kunnen inspelen op hedendaagse problemen. Laten we daarmee dan ook beginnen in de lerarenopleiding.