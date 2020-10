Standbeeld bokser 'Tarzan' of Cyriel Delannoit overgedragen aan stad Geraardsbergen: "Eindelijk thuis"

De familie Delannoit is een echte boksersfamilie. Cyriel is opgegroeid in een arbeidersgezin met 12 kinderen in een volkswijk in Geraardsbergen. Van de 7 zonen zijn er 3 bekend geworden als bokser. Cyriel kreeg de klinkende bijnaam "Tarzan", omdat hij niet technisch was zoals zijn broers, maar een echte puncher was. Zijn neef Stefaan, de zoon van een van zijn twee broers, heeft ook gebokst. Maar Stefaan was amateur, zegt hij zelf: "Ik mocht dat niet van thuis uit. Heb wel een 7-tal jaar getraind maar professioneel ben ik er nooit geraakt. Van mijn moeder mocht ik alles doen, behalve boksen", vertelt Stefaan Delannoit bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.