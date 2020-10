Strenge coronamaatregelen voor de BinckBank Tour in Geraardsbergen

Op 3 oktober komt de Binckbank Tour aan in Geraardsbergen, in de Vlaamse Ardennen. De stad vraagt aan bezoekers om zoveel mogelijk thuis te kijken om het evenement coronaveilig te houden. De populairste plekken zoals de Muur, de zone rond het Denderoord en de Bosberg zullen afgesloten worden voor het publiek. "Het is spijtig, maar het is voor de veiligheid", benadrukt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).