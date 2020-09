Strijd tussen bever en mens in Dilsen-Stokkem: in één nacht bouwt beverfamilie dam weer helemaal op

In de dorpskern van Dilsen-Stokkem hebben buurtbewoners al een tijd last van een beverfamilie met 17 bevers. Die heeft daar een dam gebouwd in de Vrietselbeek. Daardoor staan tuinen onder water en is er geuroverlast. Medewerkers van de provincie en de gemeente proberen de burcht regelmatig voor een stuk af te breken, zodat het water weer door kan. Het is een ongelijke strijd die voorlopig in het voordeel van de bever lijkt uit te draaien.