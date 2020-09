Tekort aan testcapaciteit: voorlopig geen preventieve coronatests in de woonzorgcentra

Tot 4 oktober worden er geen preventieve coronatests afgenomen in de woonzorgcentra. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft dat te maken met een tijdelijk tekort aan testcapaciteit in de federale laboratoria. Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro reageert ongerust en vreest dat de bezoekregeling in de woonzorgcentra hierdoor weer in het gedrang komt.