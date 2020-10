Tentoonstelling van Anton Corbijn in Knokke-Heist: “We zijn apetrots op zo’n wereldtopper”

De fotograaf exposeert met MOØDe nog tot januari in Scharpoord in Knokke-Heist. Je vindt er beelden van wereldbekende koppen als Clint Eastwood en Sean Penn. Het gemeentebestuur pakt zo uit met een stunt, al gooide corona nog bijna roet in het eten. “Alle uitnodigingen waren verstuurd en de muren in Scharpoord waren vrijgemaakt. Maar toen kwam de lockdown”, zegt Annie Vandenbussche (Gemeentebelangen), schepen van Cultuur.

"Gelukkig hebben we een nieuwe datum gevonden. Uiteindelijk zijn we apetrots dat iemand als Anton Corbijn exposeert in Knokke-Heist. Naar verluidt vond Corbijn het een eer om hier te gast te zijn, terwijl wij dat natuurlijk omgekeerd ook vinden.”

Vandenbussche vindt dat de expo naadloos aansluit op de waarden van haar badstad. “Kunst, cultuur, mode en goede smaak: dit is waar Knokke-Heist voor staat.” De kustgemeente heeft een liefde voor fotografie, 2 jaar geleden was de fototentoonstelling van Stefan Vanfleteren ook al een succes. “We willen eigenlijk die lijn doortrekken. Want dit is voor ons een schot in de roos”, besluit schepen Vandenbussche.