"Is ook Jambon een held?" Boodschap van vakbonden in kranten om aandacht te vestigen op werknemers 

Want corona had volgens de bonden een grote impact op gezondheid en welzijn. "De voorbije maanden waren zwaar. Toch hielden we samen onze samenleving recht. In de zorg, in de supermarkt, op de werf of op de bus, in scholen, als vrijwilliger om familie en buren te helpen, achter of voor ons scherm...". De Septemberverklaring is daarom een "zeer belangrijk moment, zeggen ze. "We willen niet dat de helden van vandaag de slachtoffers van morgen worden."