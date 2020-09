Design scoren of topmodel Kate Moss bekijken? Met deze weekendtips halen we u zo uit die luie zetel, bekijk hier ons overzicht

Twee designbeurzen voor de prijs van een, dit weekend in Brussel. Op de site van Tour & Taxis is er "The Brussels design market", waar u vintage design kunt vinden. Tegelijkertijd tonen (en verkopen) ook hedendaagse designers hun producten op dezelfde locatie, tijdens "The contemporary design market". Als u de designklassieker van morgen wil ontdekken, dan weet u waarnaartoe. Laat u verder overtuigen door de foto bovenaan dit artikel.