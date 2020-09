Vlaamse kranten misnoegd over Apple: "We verliezen 30 procent van onze app-inkomsten"

De Coalition for App Fairness is een organisatie die door ontwikkelaars van apps is opgericht. Zij klagen aan dat Apple te veel controle heeft op de apps die in zijn appwinkel worden aangeboden. Sinds kort hebben ook de Vlaamse kranten van Mediahuis, DPG Media en Mediafin zich aangesloten via de Europese krantenkoepel News Media Europe vertegenwoordigd worden.