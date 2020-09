Vlaming fiets meer, maar wil bredere fietspaden en veiligere fietsenstallingen

Vlamingen hebben verschillende redenen om wat meer de fiets te nemen. Uit het onderzoek blijkt dat de Vlaming in de eerste plaats de fiets neemt omdat het goedkoop en snel is. Op de tweede plaats doet de Vlaming het omdat het milieuvriendelijk is, en ten derde omdat het gezond is.

"Vroeger zagen we dat mensen wat meer ideologische redenen hadden om te fietsen", zegt Baert daarover. "Bijvoorbeeld omdat het milieuvriendelijk was of goed voor hun eigen gezondheid, maar vandaag zien we dat mensen vooral fietsen omdat het makkelijk en goedkoop is. Dat sluit ook aan bij landen als Denemarken en Nederland. Vlaanderen maakt zo echt de aansluiting bij de Europese fietslanden."

Met 16 procent van alle verplaatsingen die met de fiets gebeuren, staat Vlaanderen gedeeld tweede, samen met Denemarken. Alleen Nederland doet beter met 28 procent van alle verplaatsingen die er met de fiets gedaan worden.