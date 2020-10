VTI Spijker in Hoogstraten levert maaltijdboxen aan leerlingen Restaurant-Keuken in quarantaine: "Originele oplossing voor praktijklessen"

De leerlingen van het vierde jaar Restaurant-Keuken in het VTI Spijker in Hoogstraten zullen de komende weken maaltijdboxen aan huis geleverd krijgen. Een hele klas zit er in quarantaine en zou anders heel wat praktijklessen missen. "Door de lockdown hebben onze leerlingen al een trimester leerachterstand opgelopen. Dat konden we niet opnieuw laten gebeuren", zegt technisch-coördinator Stefan Jaeken.