Ondanks corona toch Wintermagie en schaatspret in Tienen 

Sowieso wordt het een bijzondere editie, want de kerstmarkt komt dit jaar niet op de Grote Markt. "De markt wordt heraangelegd, dus moeten we dit jaar uitwijken naar het Kazerneplein", zegt Partyka. "Afhankelijk van de besmettingscijfers zullen er mogelijk wel bepaalde regels opgelegd worden. Zoals bijvoorbeeld een beperking voor het aantal mensen op de schaatsbaan, al dan niet met mondmasker. We kijken ook of we drankstandjes kunnen zetten op de kerstmarkt en op welke manier we eenrichtingsverkeer kunnen organiseren."