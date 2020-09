Corona of niet, vijf kotstudenten vertellen waarom ze wel naar huis gaan: "Niét omdat we onze was niet willen doen"

Helena (19) studeert politieke wetenschappen in Gent. Zij zit op kot met acht anderen en vertelt dat zowat elk gesprek rond corona draait. "Hoe kunnen we ons zo verantwoordelijk mogelijk gedragen", daar gaat het over.



Op kot zijn daarom enkele regels opgesteld. "De gemeenschappelijke ruimtes worden regelmatig ontsmet en er zal een bus alcoholgel aan de voordeur gezet worden. En hoewel iedereen het er hier over eens is dat het niet zo veilig is om elk weekend naar huis te gaan, is dat moeilijk om niet te doen. Niét omdat we onze was niet willen of kunnen doen, maar omdat veel leeftijdsgenoten leiding geven in een jeugdbeweging."



Kato wilde haar familie ook graag zien na die eerste week les, en is naar huis gereisd. Ze is bereid om komend semester minder naar huis te gaan.