Directeur Auschwitz-Memoriaal wil een maand celstraf overnemen van Nigeriaanse jongen

Omar Farouq is 13 en woont in Kano, een deelstaat in het noordwesten van het Afrikaanse land. Het is een van de 12 deelstaten waar de sharia geldt. Islamitische rechtbanken mogen er zich uitspreken over religieuze en seculiere zaken, maar ze mogen alleen moslims berechten. Omar zou in een discussie met een andere jongen Allah hebben beledigd. Hij werd veroordeeld tot tien jaar opsluiting. De advocaat van zijn familie gaat in beroep, maar daar is nog geen datum voor vastgelegd. De VN-Kinderrechtenorganisatie UNICEF noemt het een inbreuk op de Universele Verklaring voor de Rachten van het Kind en vraagt zijn onmiddellijke vrijlating.