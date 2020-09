Bij ons stormt het, maar in de Alpen en de Pyreneeën is de eerste sneeuw van het najaar gevallen. Dat is uitzonderlijk vroeg voor de tijd van het jaar. In delen van Zwitserland en Oostenrijk is de temperatuur vannacht plots sterk gedaald, en viel er hevige neerslag. Op veel plaatsen moesten sneeuwploegen uitrukken.