"Ofwel een ontsnappingspoging, ofwel in nood", Maroun zag hoe gekaapte helikopter boven gevangenis van Vorst cirkelde 

"Hij is een eerste keer langsgekomen rond vier uur. Hij deed enkele rondjes, heel vreemd, en dan vloog hij weg. Een kwartier later is hij teruggekeerd en deed hij nog enkele rondjes, maar dan lager."



Maroun Labaki woont op de 7e verdieping van een appartementsgebouw in Vorst. Hij was vrijdagmiddag getuige van het vreemde schouwspel boven de gevangenis, een vermoedelijke ontsnappingspoging door drie mannen die met een gehuurde helikopter vanuit Deurne waren gevlogen.