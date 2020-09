Nieuwe Libanese premier treedt af nog voor hij een regering heeft gevormd

Adib gooit de handdoek in de ring na een onderhoud met de Libanese president Michel Aoun. Hij was nog niet zo lang tot premier aangesteld, nadat de vorige eerste minister, Hassan Diab, ontslag had genomen na de verwoestende ontploffing in augustus in de haven van de hoofdstad Beiroet



Begin deze maand hadden de politieke partijen hadden zich ertoe verbonden om binnen de twee weken een regering met "bekwame" en "onafhankelijke" ministers op de been te brengen met als missie Libanon uit het economische moeras te trekken. Maar dat lijkt ijdele hoop.

Er wordt met beschuldigende vinger gewezen in de richting van de gewapende sjiitische beweging Hezbollah, een zwaargewicht in de Libanese politiek, en haar bondgenoot Amal, geleid door parlementsvoorzitter Nabih Berri. Zij zouden onder meer de portefeuille van minister van Financiën opeisen.