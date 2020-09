Onderhandelaars federale regering maken zich op voor lange laatste rechte lijn

De voorbije dagen werd er telkens tot negen of tien uur 's avonds onderhandeld, zaterdagavond zou dat wat langer kunnen duren. De thema's justitie, veiligheid, asiel en migratie, werk en arbeidsmarkt, een stuk fiscaliteit en pensioenen stonden op de agenda en er is naar verluidt wat vertraging opgelopen, zodat de onderhandelingen tot na middernacht zouden kunnen duren.

De grote knopen moeten in elk geval zondag doorgehakt worden. Dan wordt de begrotingspuzzel gelegd en zal duidelijk worden of en in welke mate de afspraken en deelakkoorden die de voorbije dagen zijn gemaakt concreet uitgevoerd kunnen worden. Wellicht zal er zondagmorgen terug vanaf 10 uur vergaderd worden.

Ook de verdeling van de verschillende ministerportefeuilles tussen de zeven partijen moet nog afgesproken worden. Die discussie hangt samen met de keuze van de premier. Die discussie wordt waarschijnlijk zondagnacht beslecht. Maandag moeten de coformateurs Magnette en De Croo in elk geval verslag uitbrengen bij de koning.