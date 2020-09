Onrustige nacht in Congolese stad Lubumbashi na inval van separatistische militie

In Lubumbashi, de tweede stad van Congo, is het de voorbije nacht erg onrustig geweest na de inval van een separatistische militie. De militieleden raakten tot in het centrum van de stad en slaagden erin de vlag te hijsen van de voormalige republiek Katanga. Er werd de hele nacht lang zwaar geschoten. Intussen is het opnieuw rustiger.