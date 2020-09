Wordt conservatieve Amy Coney Barrett Amerikaans opperrechter? "Ze zal de tegenpool zijn van Ruth Bader Ginsburg" 

Amerika-correspondent Björn Soenens spreekt over de tegenpool van Ruth Bader Ginsburg die meer stond voor vrouwenrechten. "Barrett is veel conservatiever in dat opzicht. Dat is ook de reden waarom ze wordt aangesteld. President Trump stond zwaar onder druk van de sociaal-conservatieven en de religieus-conservatieven die een groot deel uitmaken van zijn kiezerspubliek", zegt Soenens.



"Hij heeft nu de kans om een rechter te kiezen net voor de verkiezingen van 3 november. Het zou wel eens kunnen dat Amy Coney Barrett de erfenis van Ruth Bader Ginsburg de andere kant opdraait."



De 48-jarige Barrett is katholiek en moeder van 7 kinderen (onder hen twee adoptiekinderen en een kind met het syndroom van Down). Ze is een grote tegenstander van abortus en euthanasie. Een van haar uitspraken en stellingen is: "Het leven begint met de conceptie en eindigt met een natuurlijke dood."