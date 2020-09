Ontbijten met premier Sophie Wilmès op haar kabinet: "Tijd om afstand te nemen, ik word wellicht vicepremier"

Naast de formatie blijft voor Wilmès de coronacrisis haar prioriteit. Zeker nu de coronacijfers slecht blijven, met gemiddeld 1.500 nieuwe besmettingen per dag. "Afgelopen woensdag, de dag van de Veiligheidsraad, was ons land nog een gele zone. We hebben toen maatregelen genomen in functie van die gele zone. Ons land is vandaag nog steeds een gele zone, maar we weten wel dat bepaalde plaatsen - zoals Brussel - niet meer een gele zone zijn. En daar moeten striktere maatregelen genomen worden."

Brussel moet "heel snel" nieuwe maatregelen nemen, aldus Wilmès. Vanochtend heeft ze een vergadering met alle minister-presidenten "om te zien wat de methodologie" is. "Gisteren heeft het evaluatiecomité Celeval vergaderd, en toen is gezegd dat het vandaag nog geen bijkomende maatregelen vraagt, maar die moeten er wel komen op korte termijn. Dit moeten we voorbereiden en dat gaan we nu doen."



Wilmès voorspelt alvast een inperking van de sociale contacten. "Maar dat is niet het enige dat zal moeten gebeuren."