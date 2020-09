Oudste sperma ter wereld na 100 miljoen jaar ontdekt in vrouwelijk mosselkreeftje

De nieuwe vondst verdubbelt de ouderdom van het oudste fossiele sperma ooit ontdekt, de vorige recordhouder was zo'n 50 miljoen jaar oud, zei doctor Wang He van het Nanjing Institute of Geology and Palaeontology of the Chinese Academy of Sciences (NIGPAS), de leider van het onderzoeksteam.

Het sperma werd gevonden in een mosselkreeftje in een stuk amber uit Myanmar. Amber of barnsteen is fossiel, hard geworden hars van prehistorische naaldbomen.

In het stuk amber in kwestie, dat 100 miljoen jaar oud is en dus dateert uit het midden van de Krijtperiode, werden in totaal 39 mosselkreeftjes gevonden, mannetjes, vrouwtjes en jonge exemplaren. Waarschijnlijk leefden die in de kustwateren van het huidige Myanmar toen ze gevangen zijn geraakt in het hars.

31 van de mosselkreeftjes behoren tot een nieuw geslacht en zijn een nieuwe soort, die de naam Myanmarcypris hui kreeg, naar de Chinese verzamelaar die de amber in zijn bezit had, Cheng Hu. De 8 andere behoren tot twee gekende soorten.

Mosselkreeftjes (Ostracoda) zijn kreeftachtigen die doorgaans tussen 0,1 en 2 millimeter groot zijn, enkele 'reuzensoorten' uit de zeeën halen meer dan 30 mm. Ze behoren tot de meest talrijke kreeftachtigen en momenteel leven er minstens 13.000 soorten op aarde. Ze komen vooral voor in de oceanen en zeeën, maar een aantal soorten leven ook in zoetwater en zelfs in vochtige grond in tropische regenwouden.

Daarnaast zijn er ook meer dan 65.000 fossiele soorten bekend en mosselkreeftjes zijn daarmee de meest voorkomende fossiele geleedpotigen. Door hun wijdverbreide voorkomen, kleine afmetingen en goede fossiliseerbaarheid spelen ze een grote rol bij reconstructies van het vroegere milieu en in de evolutionaire biologie.