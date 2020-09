Rusland haalt uit haar Duits Navalny-onderzoek

Duitsland verhindert inspanningen om de waarheid te achterhalen over wat er met Navalny is gebeurd, aldus het ministerie. Het verwijst naar vragen van Rusland voor juridische bijstand die naar verluidt nooit werden beantwoord door Duitsland. Ook verwierpen Duitse artsen het voorstel van hun Russische collega's om samen te werken in de zaak, zo beweert Moskou.

Nog volgens het ministerie heerst er in het Westen een "anti-Russische hysterie" die leidde tot de conclusie dat Navalny vergiftigd werd met een novitsjok-zenuwgif. De boodschap komt er twee dagen nadat Navalny werd ontslagen uit het ziekenhuis in Berlijn, na een behandeling van 32 dagen voor een ernstige vergiftiging. Laboratoria in Duitsland, Frankrijk en Zweden concludeerden dat Navalny werd vergiftigd met een chemisch wapen uit de novitsjok-groep. Dat zenuwgif werd in het geheim ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie.

De Europese Unie vermoedt vanwege de aard van de vergiftiging dat ze georkestreerd werd door de Russische autoriteiten. Het Kremlin heeft zijn betrokkenheid steeds ontkend. Opposant Navalny was vorige maand erg ziek geworden aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Hij belandde eerst in een ziekenhuis in Siberië en is later overgebracht naar Duitsland.