We moeten het biechtgeheim heruitvinden

Het is jammer dat het hele debat rond de zaak van deze priester vaak in het vaarwater is gekomen van de discussie wat de relatie is tussen ‘de wetten van de godsdienst’ en ‘de wetten van het land’. Wat op het spel staat, is veel belangrijker dan een achterhoedegevecht tussen een uitstervend religieus privilege dat fundamenteel onbegrijpelijk en onaanvaardbaar is voor niet-religieuze mensen (biechtgeheim) en een waarde die iedereen kan begrijpen (hulp moeten bieden).

De waarde die het biechtgeheim ooit wilde beschermen (en ook de wetgever met het beroepsgeheim), raakt de kern van wat elk van ons tot mens maakt. In tijden waarin sociale media en het geloof in transparantie onze meest intieme geheimen willen onthullen, heeft onze cultuur nood aan plekken waar we alleen kunnen zijn met onszelf én ons tegelijk veilig weten bij een ander die we absoluut kunnen vertrouwen. Nu de priesters haast van het toneel verdwenen zijn, zou iemand het biechtgeheim moeten heruitvinden.