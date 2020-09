Wolven zorgen al meer dan 1 miljoen jaar voor elkaar in roedels

Gebaseerd op zijn skelet, was Canis chihliensis een van de eerste grote hondachtigen met sterke kaken en zogenoemde hypercarnivore tanden, tanden die gespecialiseerd waren voor het eten van vlees en het kraken van beenderen. De fossiele skeletten van de wolven werden gevonden in het Nihewan-bekken, een bekende paleontologische site uit de Kwartaire IJstijd in het noorden van China.

Verwondingen aan de skeletten geven bijkomende aanwijzingen over hoe het dier zich voortbewoog en hoe het zich gedroeg. In de nieuwe studie worden voor het eerst tandontstekingen bij Canis chihliensis beschreven. Waarschijnlijk hebben de dieren die opgelopen door beenderen te kraken om aan het merg te kunnen, iets wat ook moderne wolven doen als ze een prooi hebben buitgemaakt die groter is dan zijzelf.

Een van de voorouderlijke wolven had ook een zware breuk aan zijn scheenbeen, dat zelfs versplinterd was in drie delen. De breuk moet de wolf, een actief roofdier dat jaagde door prooien te achtervolgen, volledig buiten strijd gesteld hebben, maar toch overleefde het dier, zoals blijkt uit de genezing van het been. Het feit dat de wolf de breuk overleefd heeft, wijst erop dat hij tijdens zijn herstel op een andere manier aan voedsel is geraakt dan door te jagen, en waarschijnlijk was dat met de hulp van zijn roedel.

"Toppredatoren zijn zeldzaam in het fossielenbestand vanwege hun plaats in de voedselketen. Verschrikkelijke verwondingen die genezen zijn, zijn zelfs nog zeldzamer. Fossielen die groteske verwondingen uit het verre verleden bewaren, fascineren paleontologen al lang en ze vertellen verhalen die zelden verteld worden", zei doctor Xiaoming Wang, de conservator van de afdeling Paleontologie van de Gewervelden van het Natural History Museum of Los Angeles County en een van de leiders van het nieuwe onderzoek.