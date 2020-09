Wereldwijd 1 miljoen sterfgevallen door COVID-19 en ja dat is veel, ook in vergelijking met de griep

Toch waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vorige week nog dat "als we niet alles in het werk stellen om de coronapandemie tegen te gaan, dat het dan zeer waarschijnlijk is dat het virus wereldwijd aan twee miljoen mensen het leven gaat kosten". Dat zei Michael Ryan, WHO-directeur Noodsituaties, vrijdag op een persconferentie.

"We mogen niet alleen maar testen en opsporen, niet alleen maar medische zorg toedienen, niet alleen maar afstand houden van elkaar, of niet alleen maar werken aan vaccins. We moet alles tegelijk doen", besluit Ryan.