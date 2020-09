Antwerpse politie vindt 148 flessen lachgas in en naast auto's aan Boomsesteenweg

Intussen vond de politie tussen twee auto's een aantal flessen lachgas. Eén van de auto's was uitgerust met een kooi, ook daar lagen flessen lachgas, net als in de koffer en tussen de zetels. In totaal vonden de inspecteurs maar liefst 148 flessen lachgas. In een andere auto werden opzetstukken gevonden en zwarte ballonnen. Dat doet de politie vermoeden dat het om recreatief gebruik van lachgas ging. Dat is verboden in stad Antwerpen. Het lachgas werd in beslag genomen en de politie stelde een proces-verbaal op.