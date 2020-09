Vier arrestaties in onderzoek naar helikopterkaping waarbij pilote gedwongen werd om boven gevangenissen te vliegen

Er zijn vier personen opgepakt in het onderzoek naar de kaping van een helikopter afgelopen vrijdag op de luchthaven van de Deurne. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De helikopter was gehuurd om zogezegd luchtbeelden te maken. Maar onderweg moest de pilote onder bedreiging van een wapen over twee Brusselse gevangenissen vliegen, wellicht voor een ontsnappingspoging. Die poging mislukte. De pilote moest daarna de helikopter aan de grond zetten in Hélécine, Waals-Brabant. De kapers waren sindsdien spoorloos. Wie er nu precies is opgepakt, is onduidelijk.