Na "indrukwekkend protest" van Vlaams Belang, wat is strategie van N-VA? "Verdedigen op rechts, aanvallen naar centrum"

De Wever ging uiteindelijk ook nog wat verder in op zijn uitspraken over de Vivaldi-regering die in opmaak is (en waar de N-VA niet zal bijhoren). "We maken ze kapot hé vanuit de oppositie, maar dat zal ook niet moeilijk zijn wat ze hangen met spuug en plaktouw aan elkaar", liet hij zich ontvallen bij het programma "Gert Late Night" (zie fragment in video hieronder).

"Het is cafépraat, het is ook in een cafécontext gebeurd", zegt De Wever daarover. "Ik wist niet dat ze dat gingen uitzenden om eerlijk te zijn. Dat was niet voor uitzending bestemd, dat was een jolige sfeer. Ik denk dat ik altijd op mijn taal let in de context waar ik dat moet doen, maar dat was niet zo'n context."

Maar de uitspraak haalde dus wel alle kranten. Iets wat De Wever niet snapt. "Ik weiger me daarvoor te verantwoorden. Ik moet me al een hele week verantwoorden, terwijl het allemaal geen verontwaardiging waard is als je ziet hoe er geen verontwaardiging is over hoe wij bij de bok worden gezet (doordat de nieuwe regering geen Vlaamse meerderheid zal hebben red.). Maar je zegt iets in cafésfeer en de wereld staat stil. Dagenlang de kranten vol en opnieuw die beelden."