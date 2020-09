Minister van Justitie Geens: "Denk dat we waarheid over Bende van Nijvel zullen kennen voor 2025 en dat er proces komt"

Geens denkt dat we voor de verjaring van het dossier in 2025 weten wie die de daders zijn: "Ik heb de voorbije week een lange vergadering gehad met de twee mensen die met onderzoek bezig zijn en het onderzoek loopt goed. Er kan zeker een proces komen. Voor de slachtoffers en hun famile wil ik benadrukken dat er alles wordt aan gedaan om de waarheid boven te halen. Het belangrijkste is dat het in handen blijft van het federaal parket, mijn opvolger zal dat opvolgen. Ik ook trouwens vanuit het parlement. Maar ik heb er vertrouwen in, dit dossier is 100 procent in orde, elk document is nagekeken en DNA-sporen wordt nog steeds gecontroleerd. Zij doen dat op een onverbeterbare wijze, dus ik geloof daar in."