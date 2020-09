Brand in vleesverwerkend bedrijf in Lievegem: snel onder controle, niemand gewond

De brand brak rond 18.30 uur uit in het bedrijf aan de Grote Baan (N9) in Lievegem. Het vuur ging gepaard met hevige rookontwikkeling en de brandweer was snel ter plaatse. De N9 werd deels afgesloten voor het verkeer en de hulpdiensten vroegen omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Automobilisten in de omgeving werden ook gevraagd de ventilatie af te zetten.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er waren grote vlammen op het dak en er was een donkere rookpluim te zien, maar de brandweer had de toestand relatief snel onder controle. Volgens de eerste berichten raakte niemand gewond, zegt de brandweerzone Centrum. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is en of de brand gevolgen heeft voor de productie van het bedrijf.