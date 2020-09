Dode en vijf lichtgewonden bij zwaar verkeersongeval in Sint-Lenaarts

Aan de Bevrijdingsstraat in Sint-Lenaarts (Brecht) rond 22u20 botsten twee auto's tegen elkaar in een bocht. Door de zware klap is één van de auto's tegen een boom geslingerd en in twee gebroken. Voor de bestuurder kwam alle hulp te laat, hij overleed ter plaatse. In de tegenligger, een auto die uit de richting van Brecht kwam, zaten vijf mensen. Zij raakten allemaal lichtgewond. Eén van hen is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld die de oorzaak van het ongeval moet onderzoeken. Op het moment van de aanrijding was het hevig aan het regenen.