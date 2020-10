Fietsersbond Sint-Truiden vraagt met Ghost Bike aandacht voor zwakke weggebruiker

In Sint-Truiden zijn er sinds de start van het nieuwe schooljaar gelukkig geen slachtoffers gevallen onder de fietsers. Volgens de fietsersbond neemt het stadsbestuur ook heel wat initiatieven voor een meer veilige fietsomgeving. Zo is er Route2school : ouders, leerlingen en leerkrachten brengen fietsroutes naar de school in kaart en duiden aan waar er nog onveilige verkeerssitauties zijn. De stad maakt ook werk van schoolstraten.

"Heel positief", zegt Liebrecht Krznaric van de Fietsbond Sint-Truiden, "maar het kan nog beter en ook sneller. We roepen de stad dan ook op om meer snelheidcontroles te doen en sluikverkeer aan te pakken. Als de school begint en eindigt kan zwaar vrachtvervoer best verboden worden in bepaalde straten. Het zijn maatregelen die niets kosten en snel kunnen uitgevoerd worden."

De actie in Sint-Truiden maakte deel uit van een grotere actie voor veilig fietsverkeer in heel Vlaanderen.