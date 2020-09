Regeringsonderhandelaars al uren samen: "Laatste rechte lijn, maar finish is nog niet in zicht" 

Het zou de bedoeling zijn om de nacht door te doen, in de hoop morgenochtend een akkoord te hebben. Maar dan mogen er toch niet te veel valse noten meer klinken aan de onderhandelingstafel. De formateurs worden wel pas morgenavond verwacht bij koning Filip, dus de onderhandelaars zouden ook morgen overdag nog wat verder kunnen onderhandelen. "Hoe dan ook is een goeie 24 uur niet veel tijd om een hele begroting uit te werken", zegt Van Droogenbroeck.



Morgenavond is in feite de ultieme deadline om tot een akkoord te komen, willen de 7 partijen donderdag met de regering van start gaan. "Eens er een inhoudelijk akkoord is, moeten er nog heel wat andere dingen gebeuren. Er moet nog bepaald worden wie de premier wordt. De bevoegdheden moeten verdeeld worden tussen de partijen. En dan moeten de partijcongressen nog hun zegen geven. Dus het is de laatste rechte lijn, maar de finish is nog niet in zicht", vat Michaël Van Droogenbroeck het samen.