Spaanse regering dringt aan op lockdownmaatregelen voor héél Madrid 

Madrid is op dit moment het epicentrum van de corona-pandemie in Spanje, en zelfs in Europa. Een derde van de besmettingen en een derde van de sterfgevallen in Spanje worden geregistreerd in het hoofdstedelijk gebied. In Madrid zijn er ongeveer 750 coronabesmettingen per 100.000 inwoners. In heel Spanje zijn er zo'n 320 besmettingen per 100.000 inwoners.