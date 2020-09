Filosoof Ignaas Devisch: "Het is geen evidentie dat ouderen en kwetsbaren eerst het vaccin krijgen"

Vraag is nog maar of voldoende mensen het vaccin zullen laten inenten want het wantrouwen groeit. “Dat is het afgelopen half jaar gevoed met rommelberichten,” aldus professor Devisch. “Tegelijkertijd begrijp ik ook de bezorgdheid van mensen omdat de ontwikkeling van het vaccin zo snel gaat.” Ook Anne Delespaul en Marc Noppen merken een groeiend wantrouwen bij hun patiënten.

De oplossing is volgens professor Devisch transparantie. “Het is nu een kwestie van zo goed mogelijk communiceren, veel herhalen en dan hopen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen overtuigen dat het vaccin veilig is.”

