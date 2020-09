In cijfers: waarom Brussel de coronamaatregelen moest verstrengen

Per 100.000 inwoners telt Brussel nu al ongeveer 181 besmettingen per week. Dat cijfer is in opmars sinds midden juli. Vanaf september lijkt het alle remmen los in die grafiek. Vooral in de volkswijken in Sint-Joost-ten-Node, Koekelberg, Ganshoren en Molenbeek lag het aantal besmettingen per 100.000 inwoners momenteel bijzonder hoog.