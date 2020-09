Lagere school in Rumst moet week sluiten omdat twee leerkrachten positief testen op corona

"Alle leerkrachten moeten nu getest worden en ze gaan een week in quarantaine", vertelt burgemeester Callaerts. "Als daar nog andere positieve gevallen tussen zitten, moeten we een nieuwe evaluatie maken. Maar we hopen dat het beperkt blijft tot een week. De regeling voorziet dat je moet terugtellen tot het laatste contact dat er is geweest tussen de besmette leerkracht en de andere leerkrachten. Dan zouden we de volledige week kunnen gebruiken voor de quarantaine. Tenzij er dus nieuwe besmettingen opduiken, zal de school volgende week maandag opnieuw kunnen openen."